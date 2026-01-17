В Литве пытались поджечь производство радиосканеров для ВСУ

Власти Литвы обвиняют Россию в попытке поджога завода, производящего оборудование для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Reuters.

© Газета.Ru

Как сообщили в литовской прокуратуре, по делу о поджоге предприятия в 2024 году были арестованы шесть человек — граждане Испании, Колумбии, Кубы, РФ и Беларуси. Правоохранители считают, что они могли выполнять задание российской военной разведки, за что получили от $5 до $10 тысяч. Им грозит заключение в тюрьме на срок до 15 лет.

