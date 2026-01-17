В США испугались военной операции властей против курдов в Сирии

Американская разведка опасается, что власти Сирии при поддержке Турции могут начать масштабную военную операцию против возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС). Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников газеты, в разведке США полагают, что президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа планирует массированную комплексную военную операцию при поддержке турецких сил на востоке провинции Алеппо, а также, вероятно, на другом берегу реки Евфрат в северо-восточной Сирии.

«Такая операция может стать причиной боестолкновений на северо-востоке страны, где развернуто большинство войск США в Сирии», — отметил источник WSJ.

В материале говорится, что Вашингтон пригрозил Дамаску вновь ввести частично отмененные санкции против Сирии, если сирийские власти решатся на масштабное военное наступление.

До этого армия Сирии объявила восток Алеппо «закрытой военной зоной». Речь идет о территории в районе города Дейр-Хафер. Командование сирийской армии призвало все вооруженные отряды, находящиеся в обозначенной зоне, отойти к востоку от Евфрата.