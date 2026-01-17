Вооруженным силам Украины (ВСУ) предрекают крах из-за ситуации с кадровым голодом. В войсках фиксируется катастрофически низкая укомплектованность, заявил источник РИА Новости в силовых структурах.

«Масла в огонь подливают данные о катастрофически низкой укомплектованности пехотных, механизированных и штурмовых подразделений», — уточнил собеседник агентства.

На Украине сообщили о продвижении ВС России в Донецкой области

Ранее сообщалось, что в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек, что составляет почти четвертую часть численности украинской армии. 13 января появилась информация, что среди бегущих от мобилизации украинских мужчин набирает популярность маршрут в Белоруссию.