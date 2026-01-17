Путин обратился к громящим технику ВСУ российским бойцам

Президент России Владимир Путин обратился к громящим технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским бойцам, отметив высокую эффективность пилотов дронов Вооруженных сил (ВС) РФ. Слова российского лидера приводит сайт Кремля.

«Опыт, знания, навыки наших ребят, наших героев, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили – и продолжают это делать – вражескую технику, должны быть востребованы и в мирной жизни», — подчеркнул Путин.

Ранее стало известно о том, что российские военные изъяли секретные данные о беспилотниках Вооруженных сил Украины.