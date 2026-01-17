Украина и Россия согласились приостановить огонь возле Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорилось с Украиной и Россией о временном прекращении огня у Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что это позволит начать ремонт последней резервной линии электропередач напряжением 330 кВ, поврежденной и отключенной в результате военных действий 2 января.

МАГАТЭ начало консультации о перемирии в районе Запорожской АЭС

«Из-за отключения крупнейшая в Европе АЭС зависит от единственной работающей основной линии электропередачи напряжением 750 киловатт», — подчеркнуло МАГАТЭ.

Ранее директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что ЗАЭС является российским объектом, и какую-либо иную форму, в том числе, совместного физического управления станцией невозможно представить.