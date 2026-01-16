В Донецке при атаке дрона ВСУ поврежден дворец культуры

В Куйбышевском районе Донецка получил повреждения дворец культуры в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск. Об этом сообщили в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«По оперативным линиям управления... за 16 января по состоянию на 22:00 (совпадает с мск — Прим. ред.) поступила информация о повреждениях в результате обстрелов...: город Донецк (Куйбышевский район): МБУ «Дворец культуры «Горняк» по ул. Угольной», — говорится в публикации.

Кроме того, пострадали частные жилые дома на этой же улице, а также частный жилой дом барачного типа по ул. Нижнеангарской.

16 января губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины «сатанеют», нанося удары по энергетической инфраструктуре региона. Он отметил, что в области сейчас сильные морозы, украинские войска при этом бьют по инфраструктуре: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике.