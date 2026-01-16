Компании по разработке дронов, зависимые от Владимира Зеленского и его соратников, продают украинским войскам продукцию по завышенным ценам, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Беспилотники для ВСУ льются рекой от различных западных КБ. Не отстают и крупные украинские производители дронов, которые зарабатывают миллиарды на поставках дронов по завышенным ценам. Это в основном аффилированные с Зеленским и его друзьями компании, такие как FirePoint, получившие госконтракты на снабжение ВСУ", - рассказал собеседник агентства.

Ранее на Украине разгорелся коррупционный скандал в сфере энергетики. Координатором схемы следствие назвало друга Владимира Зеленского бинесмена Тимура Миндича. Украинские СМИ давно уже отмечают, что обнародованная на данный момент информация о коррупционной схеме - это лишь часть имеющихся у следствия данных, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности, в госзакупках.