Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о работе по поддержке российских пленных.

В беседе с сайтом kp.ru она заявила, что сложными диалогами в процессе обмена занимается Минобороны.

«А наша задача — поддержка семей. Для этого у нас работает горячая линия — мы специально отказались от роботов и автоответчиков, людям нужно слышать живой голос и чувствовать, что они не одни», — отметила омбудсмен.

По её словам, она регулярно направляет в Международный комитет Красного Креста списки находящихся в плену российских военных с просьбой проверить, соблюдаются ли в их отношении все соответствующие нормы.

«При содействии Красного Креста мы собрали и передали уже две тысячи писем и посылок для наших ребят. Параллельно то же самое мы делаем и по отношению к украинским пленным, они тоже получают весточки из дома», — добавила Москалькова.

В декабре Москалькова призвала Киев вернуться к масштабным обменам военнопленными.