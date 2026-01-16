В России раскрыли смысл ударов по энергетике Украины
Военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru заявил, что у Вооруженных Сил России нет цели «заморозить» украинцев, а основная задача заключается в остановке военных производств и транспортировки вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам аналитика, регулярные удары российской армии по объектам украинской энергетики направлены на достижение этой цели.
Собеседник издания отметил, что ключевые города Украины, такие как Львов, Харьков, Одесса и Киев, являются важными транспортными узлами, складами и логистическими центрами для ВСУ, которые зависят от энергоснабжения.
Удары по энергетическим объектам имеют стратегическое военное значение, так как они сокращают производство беспилотников и других видов вооружения, нарушают поставки топлива и работу портов, через которые осуществляется транспортировка военных грузов, объяснил эксперт.
Ранее Дандыкин сообщил, что ВС РФ располагают высокоточными снарядами весом три тонны, полторы тонны и полтонны.