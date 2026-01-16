ПВО за шесть часов сбила 63 украинских беспилотника над Россией

Силы и средства ПВО во второй половине дня пятницы обнаружили и перехватили 63 беспилотника самолетного типа в воздушном пространстве России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что речь идет о периоде с 12:00 до 18:00 мск. Большая часть дронов нейтрализована над Белгородской областью — 54 штуки.

Еще четыре БПЛА сбиты над Саратовской областью, два — над Брянской, по одному — над Воронежской и Рязанской областями и над Крымом. Информации о последствиях на земле в российском оборонном ведомстве не приводят.