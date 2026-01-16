Литва и Польша договорились сотрудничать по проекту военного полигона у границы

Вильнюс и Варшава договорились о сотрудничестве в рамках проекта полигона для проведения учений бригадного уровня, который Литва наметила строить на своей территории в непосредственной близости от границы с Польшей.

Об этом сообщило литовское Минобороны по итогам встречи в Варшаве глав военных ведомств двух стран.

"Полигон в районе Сувалкского коридора расширит возможности для совместных тренировок подразделений наших стран, усилит фактор сдерживания", - приводятся в сообщении слова литовского министра Робертаса Каунаса.

Полигон намечено построить у города Капчяместис Лаздияйского района к 2030 году. Против строительства выступают местные жители. Убеждать их в Капчяместис на этой неделе приезжал президент Гитанас Науседа. После встречи с ним люди заявили, что все равно не согласятся с появлением полигона.

Аналогичные настроения распространились и в Польше.

"Влияние полигона у границы не прекращается. Будут на всю округу разноситься звуки выстрелов, шум военной техники. Мы против этого", - заявил в эфире литовского национального радио LRT заместитель начальника Сейненского повета Антанас Баужис.

Около 8% жителей в Сейнах составляют литовцы.

Площадь планируемого полигона составит 14,6 тыс. га. На нем одновременно смогут тренироваться до 4 тыс. военных. Планируется, что крупные учения будут проводиться там пять раз в год по 10 дней, менее масштабные - на постоянной основе.