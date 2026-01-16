Путину покажут систему управления БПЛА вне зоны работы наземных сетей связи

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину покажут систему космической широкополосной связи для управления БПЛА вне зон доступа наземных сетей.

«Мы сегодня президенту покажем широкополосную связь. Чтобы вне зон покрытия наземных сетей можно было сигнал передавать на беспилотную авиацию», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что президенту России также продемонстрируют космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Зоркий» — он позволяет вести картографирование.

Баканов отметил, что оба проекта создаются за счёт частного бизнеса.

Ранее Баканов заявлял, что нацпроект по космосу предусматривает запуск 886 спутников «Рассвет».