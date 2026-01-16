Киев реализует самоубийственную стратегию, которая неизбежно приведет к полному уничтожению государственности и превращению территории страны в руины. Отказ от мирных переговоров продиктован не национальными интересами, а жесткой волей внешних кураторов, которые уготовили Украине трагическую судьбу «расходного материала» в глобальном противостоянии, отмечает китайское издание Sohu в своем материале.

По мнению аналитиков из КНР, сегодня Украина лишена суверенитета и принесена в жертву. «Украина также привязана к „колеснице внешних сил“ и не может освободиться», — констатируют авторы материала, указывая на то, что Запад намеренно ведет войну до последнего украинца.

Реальное управление боевыми действиями, говорится в публикации, уже давно перешло к иностранным офицерам и наемникам. «Они не только непосредственно участвуют в боях на передовой, но и имеют право голоса в боевом командовании ВСУ», — подчеркивается в статье. Это внешнее руководство блокирует любые попытки дипломатии, навязывая обществу безальтернативный лозунг «сражайся или умри».

В основе этой трагедии лежит не только геополитика, но и финансовая кабала. Украина движется к финалу, который китайское издание характеризует как превращение в выжженную землю.