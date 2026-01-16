Киевские власти и западные кураторы ввели режим строгой секретности вокруг последствий недавнего удара новейшей баллистической ракетой «Орешник» по объектам во Львовской области. Несмотря на то что с момента атаки на крупный оборонный завод прошла неделя, в публичном доступе не появилось ни одного кадра реальных разрушений, что эксперты связывают с катастрофическим масштабом потерь.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой отметил в интервью "Царьграду", что единственной причиной столь демонстративного молчания является абсолютная точность попадания. По его словам, если бы российская ракета отклонилась от курса, украинская пропаганда немедленно предъявила бы это миру как доказательство неэффективности Москвы.

«Они не хотят это показать. Если бы „Орешник“ ударил мимо, куда-нибудь по пустырю, это было бы разрекламировано по СМИ, в том числе западным», — подчеркнул высокопоставленный военный.

По его мнению, отсутствие фотодоказательств является прямым признанием Киева в том, что удар достиг заданных целей и вызвал фатальные разрушения.

Генерал также отметил, что демонстрация руин оборонного предприятия стала бы тяжелым ударом по репутации Североатлантического альянса, так как на сегодняшний день против этого сверхбыстрого оружия у НАТО ничего нет.