Украина получила «серьезный пакет» ракет для ПВО

Владимир Зеленский заявил, что Украина получила «серьезный пакет» ракет для систем ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, ему приходится «выбивать» каждую поставку таких ракет из стран Запада. Но теперь у Украины, как уточнил Зеленский, есть большой запас оснащения для ПВО. Кто именно отправил Украине новые ракеты, Зеленский не уточнил.

«До сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет, на сегодня я могу сказать откровенно, потому что сегодня уже есть ракеты. <...> Сегодня с утра мы получили серьезный пакет, сейчас это на Украине. <...> Но это удается такими силами, кровью, выбивать пакеты, когда ты понимаешь, сколько на складах в странах, что оно лежит», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что переговорная делегация из Украины собирается провести встречу с командой президента США Дональда Трампа.