Белоусову доложили о ситуации в Купянске

Все районы Купянска находятся под полным контролем российских войск, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в город. О ситуации в населенном пункте командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил главе Минобороны России Андрею Белоусову, сообщает ведомство в Telegram.

© Global look

По словам офицера, ВСУ не отказались от наступательных операций в направлении Купянска, однако они оказались безуспешны.

Кузавлев также сообщил, что «Запад» продолжает наступать на всех четырех направлениях с общим фронтом свыше 320 километров. Он отчитался, что за декабрь подразделения группировки взяли под контроль шесть населенных пунктов — Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва. Помимо этого, занято 155 квадратных километров территорий. Еще в 10 населенных пунктах ведутся боевые действия.