«Они больные»: в России ответили на провокацию Британии с танкерами

Сообщения британских СМИ о подготовке спецназовцев для захвата танкеров России показывает насколько Великобритания «больна» и «нуждается в лечении». Об этом заявил «Аргументам и фактам» экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.

Ранее газета The Times со ссылкой на источник в оборонной сфере сообщила о том, что Великобритания обучает спецназовцев для захвата танкеров из так называемого «теневого флота» России. В проведении операций может быть задействовано элитное подразделение - Особая лодочная служба, отметило издание.

«Сама Британия - это сплошное недоразумение в ее ненависти к России. Они больные, начиная от короля и заканчивая последним матросом. А что делать с больными? Их надо лечить. Тут могут дипломатический, экономический, какой-то еще путь», - прокомментировал сообщение СМИ экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.

Он отметил, что выходом из ситуации могла бы стать конвойная служба и охрана на борту танкеров, однако необходимо учитывать, что в Атлантике и Тихом океане господствуют США и НАТО.

«Надо думать, проявлять определенные хитрости, определенные маневры, которые, тяжело просчитываются противником», - пояснил он.

Напомним, что 13 января беспилотники атаковали нефтяные танкеры рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. В этот момент суда ждали загрузки нефтью из Казахстана. В Минобороны РФ заявили, что атаку совершили украинские дроны.

Официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев выразил «серьезную озабоченность» в связи с инцидентом. По его словам, атакованные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены идентификационным оборудованием.