Военный корреспондент Александр Коц предположил, что после взятия села Закотное ВС РФ сосредоточатся на населенных пунктах Озерное, Кривая Лука и Каленики. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В пятницу, 16 января, в Минобороны РФ сообщили, что российские силы взяли под контроль села Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области. Операции были проведены группировками войск «Юг» и «Восток».

По мнению Коца, после взятия Закотного ближайшие цели ВС РФ на этом участке будут включать села Озерное, Кривая Лука и Каленики. Следующим рубежом он назвал линию Старый Караван - Брусовка - Стародубовка - Николаевка.

«А дальше уже пригороды Славянска», - заключил Коц.

Российский министр обороны Андрей Белоусов ранее назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» - Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Белоусов заявил, что после взятия Константиновки вся ДНР перейдет под контроль России в короткие сроки.