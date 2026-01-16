Вооруженные силы Украины (ВСУ) контратакуют у Купянска, однако информация об их успехах сильно преувеличена, и все попытки вклиниться в городскую застройку пресекаются. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия взяла Купянск под контроль и не допустила прорыва ВСУ. Позднее появились кадры с Владимиром Зеленским, снятые якобы у стелы под Купянском, а также сообщения об украинских контратаках.

По словам военного эксперта, полковника запаса Геннадия Алехина, украинские подразделения действительно пытаются контратаковать у Купянска, используя «на полную мощность информационно-пропагандистский фактор».

«Киев договорился уже до того, что якобы взял под контроль чуть ли не 90% Купянска — мол, еще вот-вот, еще чуть-чуть. Все это неправда», — подчеркнул эксперт.

Он заметил, что точку в этом вопросе поставил начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов, который отметил, что попытки прорыва существуют, но успехов противник не имеет.

«Все попытки вклиниться в городскую застройку Купянска пресекаются и не приносят ВСУ результата», — заметил Алехин.

Полковник запаса также обратил внимание на то, что основная тактика ВСУ в Купянске заключается в том, чтобы с помощью мобильных группы и отрядов «просочиться, попытаться захватить плацдарм, закрепиться и перебросить туда дополнительные силы и средства».

«Многие говорят о применении противником «натовской техники» или особой тактике, но ничего подобного там нет. Используется обычная тактика штурмовых групп», — сказал Алехин.

Другое дело, по его словам, что могут присутствовать нестандартные маневренные фланговые удары. Однако если брать в целом харьковское направление, то в скором времени можно будет увидеть «нестандартные тактические ходы и со стороны российской армии», уверен эксперт.

Напомним, что ранее российские военные применили нестандартный ход и прошли 15 км по бездействующему газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, пробравшись в тыл подразделений Вооруженных сил Украины. После чего была освобождена Суджа. В операции принимали участие несколько подразделений, всего около 800 человек.