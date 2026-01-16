Вооруженные силы Украины сталкиваются с огромными сложностями из-за слабости своей противовоздушной обороны и эффективной тактики ВС РФ, заявил в интервью Berliner Zeitung (BZ) австрийский полковник Маркус Райснер.

По его словам, украинская ПВО в настоящее время далеко не так эффективна, как утверждается, попадания уже не скрыть. Всегда необходимы измеримые результаты, которыми стали массовые отключения электроэнергии в большей части бывшей советской республики, отметил собеседник издания. Это демонстрирует, что атаки действительно достигают успеха, поделился своей точкой зрения Райснер.

По мнению австрийского офицера, эффективность ВС РФ обусловлена умением постоянно адаптироваться и совершенствовать вооружения, массовостью и качеством атак, а также продуманностью и успехом применяемых тактик.

Помимо этих трех потенциально катастрофических моментов для Украины, существует также замедление поставок ЗРК с Запада, в частности, острый дефицит боеприпасов, добавил эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что провалы на фронте должны подтолкнуть украинскую сторону уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, подразделения ВСУ несут потери и стремительно теряют боеспособность.