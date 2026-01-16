Франция может создать обычную баллистическую ракету дальнего радиуса действия, но не аналог «Орешника». Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к вооруженным силам Франции на авиабазе Истр заявил о том, что стране нужен аналог российского ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Орешник».

По мнению заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константина Сивкова, Франция вполне способна создать баллистическую ракету дальнего радиуса действия.

«Но проблема для них заключается в том, что «Орешник» идет не просто по баллистической, а по квазибаллистической траектории... Обычную РСД они создать могут, но и то им потребуется лет пять. А гиперзвуковую ракету, которая летит по квазибалистической траектории, которую не могут перехватить ПВО, они создать не могут», – уверен эксперт.

Напомним, что о первом применении баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стало известно в ноябре 2024 года. Россия провела испытание в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях. Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш».

8 января 2026 года ВС РФ вновь нанесли удар по западу Украины с помощью ракеты «Орешник». Как заявили в Минобороны РФ, атака стала ответом на террористическую попытку Киева ударить по резиденции президента Владимира Путина. При этом пользователи Сети отметили странное поведение Киева — в обоих случаях он не опубликовал фотографии, видео или хотя бы текстовые оценки ущерба.