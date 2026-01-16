Установка HIMARS ВСУ уничтожена в Черниговской области

Пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью уничтожена вместе с расчетом в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в оборонном ведомстве, эта установка запускала ракеты по гражданским объектам на территории России.

До этого в Минобороны РФ проинформировали, что российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов, включая Белогорье и Новобойковское Запорожской области.

Также стало известно, что ВС РФ несколькими фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 уничтожили переправу украинских войск через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново Харьковской области. Операцию помогли осуществить разведчики.

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно использовали эту переправу для переброски техники, войск и грузов.