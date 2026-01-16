ВС России поразили объекты ВПК и энергетики Украины

Подразделения Вооружённых сил России в период с 10 по 16 января нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины на российские объекты.

Отмечается, что в результате нанесения ударов были поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ.

Кроме того, целями ударов стали склады горючего, военные аэродромы, цеха производства, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении населённого пункта Закотное в ДНР, а также населённого пункта Жовтневое в Запорожской области.