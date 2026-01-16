ВС РФ освободили населенный пункт Закотное в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Закотное в Донецкой народной республике. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Закотное Донецкой Народной Республики, — говорится в Telegram-канале МО РФ.

13 января ВС РФ в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России в ночное время нанесли массированный удар. Высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники были применены по объектам энергетической инфраструктуры.

Кроме того, российская армия нанесла массированный удар, в том числе ракетами «Орешник», по критическим объектам Украины в ответ на атаку Киева по резиденции президента России Владимира Путина.

13 января в ответ на атаки на гражданские объекты на территории России Вооруженные силы РФ в ночное время также нанесли массированный удар.

Военнослужащие группировки войск «Восток» поделились подробностями захвата командного пункта украинской армии при освобождении Гуляйполя.