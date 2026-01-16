Военный аналитик и бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил о лидерстве России в глобальной гонке вооружений. В эфире авторского канала бывшего судьи Эндрю Наполитано Judging Freedom эксперт констатировал, что после недавних испытаний и боевого применения ракетной системы «Орешник» западный блок окончательно утратил военный паритет. По его мнению, современная Москва теперь обладает неоспоримым превосходством в сфере стратегических технологий.

© Московский Комсомолец

Специалист подчеркивает, что нынешний баланс сил делает любые попытки Вашингтона диктовать условия бессмысленными. «Все кончено. Мы находимся в разгаре новой гонки вооружений, где Москва обладает всеми преимуществами», — считает американский аналитик.

После запуска второй ракеты «Орешник» стало ясно, что это оружие превратилось в «основополагающую часть ядерного стратегического сдерживания против Европы и Соединенных Штатов», утверждает эксперт. Он также добавил, что российская сторона не намерена останавливаться на достигнутом: «Ракета введена в строй. Русские не собираются сдаваться. Сейчас у них явное преимущество. Они доминируют».

Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления перед французскими военнослужащими на авиабазе Истр, признал, что территория страны находится в зоне досягаемости "Орешника".