8 января 2026 года ВС РФ нанесли удар по западу Украины с помощью ракеты «Орешник». Как отмечает «Царьград», пользователи Сети отметили странное поведение Киева — он не публикует какие-либо фотографии, видео или хотя бы текстовые оценки ущерба.

Как отмечает канал «Военная хроника», это касается обоих ударов «Орешником» — и нового, и прошлого, который состоялся в ноябре 2024 года. Тогда прилет зафиксировали в Днепропетровской области по заводу «Южмаш»

«В обоих случаях Киев ограничился заявлениями в духе "ничего серьезного не произошло" и на этом тему закрыл. Что вызывает вопросы, так это контраст. После комбинированных ударов Украина почти всегда быстро выкладывает кадры разрушений, обломков и последствий, в основном рассказывая сказки про удары по жилым домам. Но в случае с "Орешником", особенно после удара в январе, либо тишина, либо шутки, что ничего такого не произошло», — пишет канал.

Телеканал отмечает, что отсутствие спекуляций на последствиях удара логично и объяснимо, поскольку речь идет о поражении стратегически важных предприятий с высшим уровнем секретности. Киев скрывает масштаб повреждений в случае поражения исключительно военных объектов — например, в сентябре 2024 года, когда два «Искандера» уничтожили 179-й учебно-тренировочный центр связи в Полтаве.

Также украинские власти поступили и летом 2025 года после серии ракетных ударов, один из которых прошелся по 169-му учебному центру Сухопутных войск Украины в Черниговской области, а другой — по личному составу на 239-м учебном полигоне в Днепропетровской области. Территорию немедленно оцепляли, сотовую связь глушили, а у военных, в том числе офицеров, изымали телефоны.

Случаи попадали в публичное пространство либо из-за гибели большого количества людей, скрыть пропажу которых было невозможно, или же из-за нахождения объекта в городской черте. В последнем случае первые минуты после прилета происходящее снимали прохожие, которых не всегда успевали поймать сотрудники СБУ.

С учетом того, что «Орешник» является не тем оружием, которым можно регулярно бить по обычным целям, завеса молчания со стороны Киева становится совершенно неизбежной. Более того, власти Украины специально вбрасывают нелепые версии — что целью якобы был бункер Владимира Зеленского или военный аэродром. Это позволяет заявить, что ВС РФ якобы применили свой «Орешник» бессмысленно.

Минобороны РФ объявило о новом ударе «Орешником» по Украине

Генерал-майор авиации в запасе Сергей Липовой замечает, что в действительности ВС РФ поражают намеченные цели.

«Специально вбрасывается подобного рода дезинформация, чтобы как-то приуменьшить значение этого удара. И заявление мэра Львова о том, что в результате удара не пострадал ни один из гражданского населения, еще раз подтверждает, что действительно удар был точно выверен», — заявил он.

Эксперт отметил, что запад Украины богат разнообразными целями, по которым можно наносить систематические ракетные удары: военные полигоны с инструкторами из стран НАТО, склады, пункты управления и принятия решений. При этом сложно сказать, насколько осмысленно бить по ним дорогой и сложной системой вроде «Орешника» — избыточность комплекса для уничтожения объекта вполне очевидна.

Однако все встает на свои места, если учесть, что украинский конфликт является противостоянием РФ и Запада. В этом контексте важно не причинение ущерба Киеву, а демонстрация ЕС и США российских возможностей.