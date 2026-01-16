Появились кадры уничтожения укрытия диверсантов ВСУ

Уничтожение логова украинских диверсантов на границе с Белгородской областью попало на кадры российской разведки. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации канала, диверсионная группа забаррикадировалась в доме в селе Ивашки, в 100 метрах от Белгородской области, откуда вели обстрел по Грайворону, Головчину и другим населенным пунктам. Бойцов ВСУ вычислили, когда они затопили печь и стали ходить по двору. Разведчики также заметили на территории дома площадку для взлета FPV-дронов.

ВС РФ разгромили пункт управления украинскими БПЛА совместно с пограничными войсками. На опубликованном видео запечатлены по меньшей мере два прилета. Ликвидировано до трех украинских солдат.

В США назвали последствие запуска «Орешника» для России

Ранее сообщалось, что подразделения «Горыныч» Донецкого управления ФСБ нейтрализовали две боевые бронемашины «Козак» на константиновском направлении. Кроме того, была ликвидирована группа украинских операторов БПЛА, которые передвигались на автомобиле в направлении боевых позиций.