В Белоруссии начали внезапную масштабную проверку армии

Масштабная проверка Вооруженных сил Белоруссии начата по поручению президента республики Александра Лукашенко, мероприятия имеют внезапный характер. Об этом сообщил государственный секретарь Совбеза страны Александр Вольфович.

"По поручению президента начата масштабная проверка вооруженных сил. Она будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов. Мероприятия проверки имеют внезапный характер", - цитирует его агентство БелТА.

По словам госсекретаря Совбеза, проверка проводится в том числе с учетом опыта специальной военной операции и его внедрения в войска. Среди прочего будут проверяться вопросы охраны воинских частей и противодействия современным средствам поражения, в частности беспилотным летательным аппаратам.

"Замысел проверки утвержден президентом. Президент сказал, что лично будет принимать участие в ходе данной проверки, но какие [это будут] части и в какое время, он определит сам", - отметил Вольфович.

Первой проверяется воинская часть технического обеспечения. Это одна из крупнейших воинских частей вооруженных сил, где стоят на хранении различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники.