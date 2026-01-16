Очередной «котел» для ВСУ: раскрыты дальнейшие действия ВС РФ в Константиновке

Российские войска ведут наступление в Константиновке, бои за которую являются «прологом» к решающему сражению за всю Славянско-Краматорскую агломерацию. Что происходит в городе, разбиралось издание «Аргументы и факты».

Ранее начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил о том, что российские военные продолжают уничтожать подразделения украинской армии в Константиновке. А военный блогер Юрий Подоляка озвучил данные о том, что ВС России смогли выйти на юго-западную окраину города через Ильиновку.

При этом командующий группировкой войск «Южная» Сергей Медведев докладывал президенту России Владимиру Путину, что российские силы контролируют до 45% территории Константиновки.

«Котел» в Константиновке

Константиновка — это не просто точка на карте. Она является «воротами» крупнейшей урбанизированной агломерации в регионе — Славянско-Краматорской, обратил внимание военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Поэтому ВСУ будут цепляться за этот город до конца... В районе, где находится Константиновка, с севера на юг идет такая «кишка» на 100 километров, и там все урбанизировано до безобразия», — отметил он.

Именно поэтому, по его словам, бои здесь называют «сафари в каменных джунглях». При этом эксперт не исключил, что в Константиновке могут располагаться подразделения ВСУ, которые ранее атаковали Курскую область.

И украинские источники уже сообщили о том, что все логистические маршруты в Константиновке контролируются российскими дронами, из-за чего любое передвижение в городской застройке становится проблемой.

Сколько войск осталось в городе?

Оценивая численность оставшихся в городе подразделений Вооруженных сил Украины, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что там «необязательно присутствует большая группировка».

«Бывает, что от бригады после недели боевых действий остается лишь одна треть. Думаю, речь идет о нескольких тысячах человек. Все зависит от того, проводится ли ротация, подводится ли подкрепление», — констатировал он.

А учитывая нарушенную логистику, о полноценной ротации или подвозе подкреплений речи не идет. Это означает, что украинские военные оказались в ловушке и вынужденные расходовать остатки ресурсов, уверен эксперт.

«Если перекрыли логистику ВСУ, то долго они не продержатся. А это значит, что битва за Донбасс начинается... Думаю, что Константиновку возьмут под контроль до конца зимы», — прогнозирует он.

При этом главная цель для российской армии на этом направлении — освобождение Славянска и Краматорска, где «противник очень сильно упрется», считает эксперт.

«Думаю, что бои пройдут, исходя из опыта взятия других населенных пунктов: российские штурмовики будут входить малыми группами после огневого вала, работы беспилотников и артиллерии. Не исключено применение бомб по полторы и три тонны», — подытожил Дандыкин.

Ранее командир гранатометного взвода ВС РФ с позывным «Борец» рассказал, что информация, которую российские войска получили от украинских военнопленных, позволила поразить позиции ВСУ под Константиновкой. По словам командира, пленные солдаты ВСУ указали, где находятся блиндажи и укрепленные позиции. В результате были ликвидированы до десяти украинских военных.