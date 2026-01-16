Названа возможная стоимость линкора нового класса «Трамп»

Первый из предложенных ВМС США линкоров класса «Трамп» может обойтись в сумму до 22 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Согласно предварительному анализу, это сделает его одним из самых дорогих военных кораблей США в истории.

Первоначальная оценка стоимости корабля была сделана аналитиком по ВМС из Бюджетного управления Конгресса Эриком Лабсом. Он отметил, что окончательная цена первого линкора класса «Трамп» будет зависеть от решений, которые еще не приняты и касаются тоннажа, численности экипажа и вооружения.

Лабс считает, что корабль обойдется как минимум в 15,1 миллиарда долларов. Аналитик заявил, что слабые места в американской судостроительной отрасли, включая нехватку квалифицированной рабочей силы и проблемы с цепочками поставок, могут еще больше увеличить конечную стоимость линкора.

Президент США Дональд Трамп 22 декабря объявил о строительстве двух боевых кораблей нового класса «Трамп». По его словам, линкоры станут «крупнейшими из когда-либо созданных», будут нести гиперзвуковое оружие и мощное лазерное вооружение.

Строительство первого линкора запланировано на начало 2030-х годов, сейчас корабль находится на стадии проектирования. Трамп отметил, линкоры станут частью нового «золотого флота» современных боевых кораблей.

Ожидается, что новый ракетный линкор будет вдвое больше любого крейсера или эсминца, построенного ВМС США после Второй мировой войны, но примерно в три раза меньше авианосца USS Gerald R. Ford, который сейчас является самым дорогим военным кораблем США. Ford был введён в строй в 2017 году, его стоимость составила около 13 миллиардов долларов.