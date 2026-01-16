Дроны ВСУ охотятся за санитарным транспортом

Операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут целенаправленную охоту за эвакуационными группами и санитарным транспортом. Об этом рассказал РИА Новости командир медицинского отделения 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Гринч».

По его словам, из-за такой охоты практически каждый выезд медиков для эвакуации раненных проходит под огнем.

«Противник старается достать и эвакуационную группу, и раненых бойцов. Выслеживает, вычисляет и дронами, и минометами, и всем возможным», - рассказал «Гринч».

Он привел в пример одну из вылазок, где на датчиках и детекторах «постоянно птицы [дроны] кружились, постоянно РЭБы глушили их».

«Всегда стараемся все сделать красиво, четко, довезти парней», - подчеркнул «Гринч».

Напомним, что украинские дроны регулярно атакуют и российские регионы. Так, сегодня ночью были перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате атаки в Рязани повреждены два многоэтажных дома, есть пострадавшие.