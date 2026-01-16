Атаки ВСУ 16 января: удар по жилым домам и раненые

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками ряд регионов России, ударив в том числе и по жилым домам. О последствиях атаки и ее отражении в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, ночью были перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 44 беспилотника ударили по

Белгородской области.

Атака 22 БПЛА была отражена над территорией Рязанской области, по 11 дронов уничтожены над Ростовской и Воронежской областями. Семь беспилотников сбиты над Курской областью, и по четыре над Тульской и Волгоградской областями. По одному дрону уничтожены в Крыму, в Орловской области и в Липецкой, уточнили в военном ведомстве.

Атаки ВСУ по Рязани

В результате атаки украинских беспилотников в Рязани повреждены два многоэтажных дома, есть пострадавшие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

По его словам, повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых еще не заселен. Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий.

«Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь. (…) Все оперативные службы работают слаженно, оценивается материальный ущерб», — пояснил Павел Малков.

Ростовская область

Сегодня ночью беспилотниками были атакованы шесть районов Ростовской области, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Отражена воздушная атака в Миллеровском, Морозовском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском и Каменском районах, уточнил он.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — заявил Юрий Слюсарь.

Ограничения на полеты

По данным Росавиации, сегодня ночью были введены ограничения на полеты в аэропортах Калуги и Волгограда.

В ведомстве уточнили, что «ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», они были сняты в 5:18 мск и 6:07 мск.

Ранее в результате атаки на Ростовскую область ранения получили четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. В одной из загоревшихся после атаки дрона квартир спасатели обнаружили погибшего мужчину.