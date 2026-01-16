Британский аналитик Меркурис спрогнозировал усиление наступления России

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что морозы, которые сейчас наблюдаются на Украине, ослабят оборону ВСУ и ускорят продвижение российских войск. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала.

"Учитывая, что россияне наступают, а украинцы используют реки как естественные преграды, это может облегчить форсирование рек для российской армии. [...] Есть высокая вероятность, что в результате наступление российских войск ускорится и с этого момента начнет набирать обороты", - сказал аналитик.

15 января начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что объединенная группировка российских войск наступает практически по всей линии фронта.

Группировка российских войск "Днепр" наступает в направлении города Запорожье, отметил он.

Герасимов заявил, что в январе Вооруженные силы России взяли под контроль более 300 кв. км территории.

Наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки "Центр", добавил начальник Генштаба ВС РФ.