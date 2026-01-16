Новости СВО сегодня: удар «Молнии» и уничтожение «Богданы»
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении понтонной переправы ВСУ в Харьковской области и об успешной операции в Запорожской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 16 января.
Удар «Молнии»
Российский беспилотник «Молния-2» уничтожил понтонную переправу ВСУ через реку Оскол, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в Купянском районе Харьковской области. Уничтожение переправы сорвало ротацию ВСУ, подчеркнули в Минобороны.
Удар «Града»
Российская реактивная система залпового огня «Град» уничтожила позиции ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Украинские позиции были оборудованы в подвалах жилых домов. Там же находились расчеты беспилотников ВСУ. «Град» поразил все выявленные опорные пункты и укрытия ВСУ.
Уничтожение «Богданы»
Операторы российских дронов уничтожили украинскую самоходную гаубицу «Богдана» в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Артиллерийская система была обнаружена в лесу во время воздушной разведки. ВСУ оборудовали для «Богданы» замаскированную позицию: установка находилась под защитным каркасом.
Удары по цели нанесли несколько FPV-дронов на оптоволокне. В результате был уничтожен защитный каркас. Это лишило установку прикрытия, ВСУ больше не могли использовать позицию. Затем барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил «Богдану».
Операция в Харьковской области
Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили грузовой автомобиль с украинской живой силой в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Военные отметили, что грузовик использовался для доставки военных грузов. Его уничтожение нарушило логистические маршруты ВСУ и ударило по украинскому снабжению на этом участке.
Удар Ми-28
Боевой вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север». Удар был нанесен легкой многоцелевой управляемой ракетой.
Срыв контратаки ВСУ
Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что ВС РФ сорвали контратаку ВСУ к югу от поселка Варачино Сумской области. Контратаковать пыталась боевая группа 71-й аэромобильной бригады ВСУ.
