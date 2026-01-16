Новости СВО сегодня: удар «Молнии» и уничтожение «Богданы»

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении понтонной переправы ВСУ в Харьковской области и об успешной операции в Запорожской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 16 января.

Удар «Молнии»

Российский беспилотник «Молния-2» уничтожил понтонную переправу ВСУ через реку Оскол, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в Купянском районе Харьковской области. Уничтожение переправы сорвало ротацию ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Удар «Града»

Российская реактивная система залпового огня «Град» уничтожила позиции ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Украинские позиции были оборудованы в подвалах жилых домов. Там же находились расчеты беспилотников ВСУ. «Град» поразил все выявленные опорные пункты и укрытия ВСУ.

Уничтожение «Богданы»

Операторы российских дронов уничтожили украинскую самоходную гаубицу «Богдана» в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Артиллерийская система была обнаружена в лесу во время воздушной разведки. ВСУ оборудовали для «Богданы» замаскированную позицию: установка находилась под защитным каркасом.

Удары по цели нанесли несколько FPV-дронов на оптоволокне. В результате был уничтожен защитный каркас. Это лишило установку прикрытия, ВСУ больше не могли использовать позицию. Затем барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил «Богдану».

Операция в Харьковской области

Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили грузовой автомобиль с украинской живой силой в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Военные отметили, что грузовик использовался для доставки военных грузов. Его уничтожение нарушило логистические маршруты ВСУ и ударило по украинскому снабжению на этом участке.

Удар Ми-28

Боевой вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север». Удар был нанесен легкой многоцелевой управляемой ракетой.

Срыв контратаки ВСУ

Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что ВС РФ сорвали контратаку ВСУ к югу от поселка Варачино Сумской области. Контратаковать пыталась боевая группа 71-й аэромобильной бригады ВСУ.

В США назвали последствие запуска «Орешника» для России

ВСУ минируют Харьковскую область

Собеседник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ дистанционно минируют территорию Харьковской области. По его словам, для этого украинские солдаты используют дроны «Вампир».