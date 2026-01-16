ВС РФ сократили расстояние до Краматорска и Славянска

Российские войска на краматорском направлении продолжают продвигаться, сокращая дистанцию до Краматорска и Славянска и усиливая давление на ключевую агломерацию Донбасса. Об этом сообщают военные источники и профильные аналитические ресурсы.

По данным ТГ-канала "Два майора", продвижение российских подразделений фиксируется вдоль лесополос и автомобильной дороги в направлении Миньковки со стороны канала Северский Донец - Донбасс. Отмечается, что действия ВС РФ, вероятно, подчинены единому оперативному замыслу, предполагающему широкий охват и системное давление на агломерацию от Константиновки до Славянска. Боестолкновения продолжаются в районе Константиновки - севернее Яблоновки, а также в направлениях населенных пунктов Степановка и Бересток.

Также, как сообщает "Военное обозрение", российские подразделения подошли к селам Голубовка и Приволье в районе автодороги Артемовск - Славянск. Это позволило вытеснить украинские формирования за канал Северский Донец - Донбасс на данном участке фронта. При этом расстояние от линии канала до юго-восточных окраин Краматорска сейчас составляет около 14 километров.

Южнее этого участка линии боевого соприкосновения российские войска уже форсировали канал, в том числе в районе села Новомарково, ранее перешедшего под контроль ВС РФ. Сообщается также, что остатки украинских подразделений оказались зажаты в узкой полосе местности вблизи Приволья, где по ним наносятся удары с применением беспилотников и минометов.

Сокращение расстояния до Краматорска и Славянска и выход к ключевым коммуникациям указывает на поэтапную реализацию стратегии давления на крупнейшую агломерацию Донбасса без лобового штурма. Продвижение вдоль канала Северский Донец - Донбасс и его форсирование на отдельных участках создают угрозу охвата и разрыва логистических связей ВСУ, что в перспективе может вынудить украинское командование либо отводить силы на новые рубежи, либо расходовать резервы на удержание все более уязвимых позиций.