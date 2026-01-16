Кара за удары: командира ВСУ накажут за обстрел Белгорода

Командиру 19-й ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше, приказавшему нанести удары по Белгороду и Белгородской области 2 и 9 января, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Как сообщает aif.ru, об этом заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

Ранее СК РФ заочно предъявил Карпуше обвинения. Следователи выяснили, что обстрел совершили с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Преступные действия повлекли ранения мирных жителей и отключение электричества для 600 тысяч абонентов.

«Действия командира ВСУ следует квалифицировать по статье 205 части 3 пункта “б” УК РФ, то есть совершение террористического акта, повлекшего причинение смерти одному или более людям. Наказание здесь предусмотрено от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы», — заявил адвокат.

Аграновский добавил, что ст. 205 УК РФ не имеет срока давности. Он не исключает, что Карпуша рано или поздно окажется в руках российского правосудия.

Адвокат также отметил, что подобные дела получают правовую оценку не только для того, чтобы виновники понесли заслуженное наказание. Еще одна цель — обратить внимание мировой общественности на злодеяния украинских военных в отношении мирного населения.