Эксперт рассказал о том, что вызывает страх у ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся приближаться к российским беспилотникам «Герань» с ракетами класса «воздух-воздух» на борту. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, украинские военные понимают, что в случае сближения с новыми российскими дронами по ним «может быть нанесен удар ракетой».

«Это ухудшает возможности украинской авиации в борьбе с нашими беспилотниками и крылатыми ракетами», – пояснил Кнутов.

Ранее портал INews сообщил о том, что Киев в шоке от ударов по объектам ВСУ новых российских дронов «Герань-4» и «Герань-5». При этом американский журнал Military Watch Magazine отметил, что оснащение российских дронов зенитно-ракетными комплексами «Игла» создало новую угрозу для Вооруженных сил Украины, и украинские офицеры уже предупредили о ней экипажи своих самолетов.

При этом, по информации журнала, еще в октябре российские беспилотники продемонстрировали «новую способность поражать динамичные движущиеся цели вблизи линии фронта» и начали оказывать воздушную поддержку сухопутным войскам