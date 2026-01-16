Эксперт объяснил активность американского дрона-разведчика у границ РФ

Военный эксперт Евгений Михайлов назвал тревожным сигналом появление американского дрона-разведчика в российском приграничье. Как сообщает «Царьград», он предупредил о возможной подготовке провокаций.

Дрон Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с 15 января работает в российском приграничье. БПЛА FORTE10, известный своими дежурствами в Черном море до и после атак беспилотников, следит за границами со стороны северо-запада Польши. Он мониторит район Белосток-Гродно-Брест — там могут находиться пусковые позиции ракет «Орешник».

«Провокации нужна ждать всегда. Конечно, Евросоюз и американцы обеспокоены размещением "Орешника" на территории Белоруссии. Они увидели его эффективность, когда Россия ударила по Западной Украине. И это была ракета без боевой части. А если будет боевая часть?», — прокомментировал ситуацию Михайлов.

Эксперт уверен, что России следует готовиться к худшему и не питать иллюзий — не исключены провокации в Балтийском море. Михайлов считает, что с их помощью американцы хотят «раскачивать» Москву на приемлемую для себя переговорную позицию, в том числе по украинскому кризису.