Раскрыты особенности ударившего по важному объекту ВСУ умного снаряда

У Вооруженных сил России (ВС РФ) есть умные снаряды весом в три тонны, полторы и полтонны, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Особенности оружия, ударившего по важному объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) специалист раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас эти снаряды есть три тонны, полторы и полтонны. Они летят десятки километров, чтобы самолет не попадал под воздействие противовоздушной обороны (ПВО) противника. Сбрасывают их целенаправленно. Ракета идет по своему курсу», — поделился Дандыкин.

Военный эксперт объяснил, что ВСУ создали переправу через реку Оскол под Купянском в Харьковской области, по которой ВС РФ ударили умным снарядом в полтонны.

«Сейчас же идут бои за Купянск-Узловой. В принципе, наверное, все это скоро закончится. Их там выбьют оттуда. Поэтому применяют эти вот корректируемые бомбы», — заключил он.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России (ВКС) сбросили снаряд весом в полтонны на важный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) — понтонную переправу через реку Оскол под Купянском в Харьковской области. По информации российского оборонного ведомства, эта переправа использовалась для переброски на сложный для Украины участок боевых действий техники, войск и грузов.