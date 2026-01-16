В США назвали последствие запуска «Орешника» для России

Недавний запуск «Орешника» закрепил за Россией доминирование над Западом в гонке вооружений XXI века. Такое мнение на YouTube выразил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер.

«Мы находимся в разгаре новой гонки вооружений, где Россия обладает всеми преимуществами. У России более современное ядерное вооружение. У России лучшая военная доктрина», — признал он.

Как утверждает Риттер, получение такого оружия стало козырем России в обеспечении стратегической безопасности в отношениях с Западом.

Украинцы назвали виновника удара «Орешника» по Львову

«Запустив вторую ракету "Орешник", Россия показала, что это оружие теперь является основополагающей частью их ядерного стратегического сдерживания против Европы и Соединенных Штатов. (...) Сейчас у них [русских] явное преимущество. Они доминируют», — резюмировал аналитик.

Ранее стало известно, что в результате удара «Орешника» по Львову выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. На этом заводе собирали беспилотники, которые применяли для ударов по территории РФ, а также ремонтировали и обслуживали самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе переданные западными странами F-16 и МиГ-29.