Иран срочно предупредил союзников об ответном ударе при атаке США

Президента США Дональда Трампа заставили усомниться в том, что атака на Иран приведет к краху режима. Наоборот, его попытались убедить в том, что удары Вашингтона спровоцируют конфликт большего масштаба, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, Соединенным Штатам необходимо будет больше военной мощи на Ближнем Востоке, чтобы нанести крупномасштабный удар и защитить своих военных в регионе, а также оборонить союзников, таких как Израиль.

США направили войска к Ирану

Как уверяют госслужащие, небольшие штурмовые операции могли бы сыграть на поднятии морального духа участников протеста, но в итоге не повлиять на исход событий. При этом глава Белого дома еще не принял финального решения против Тегерана, однако запросил размещение военных сил, если все же прикажет нанести массированный удар по Исламской Республике.

Уточняется, что Трамп может поручить Пентагону направить авианосную группу USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. Дипломаты отмечают, что иранские чиновники уже предупредили Турцию, ОАЭ и Оман о том, что при нападении Иран ударит по базам США в регионе.

Самой вероятной целью возможной ответной атаки станет военная база в Катаре. Именно по ней Тегераном были нанесены удары в июне прошлого года, когда Вашингтон атаковал ядерные объекты Ирана. США решили обезопасить военных и уже вывели оттуда часть войск.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что США направили войска на Ближний Восток для возможного удара по Ирану. До этого официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что Трамп вместе со своей командой пристально наблюдают за происходящим в Иране на фоне масштабных протестов.