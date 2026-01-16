США направили войска к Ирану

США направили войска на Ближний Восток для возможного нанесения ударов по Ирану. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Fox News.

«США направляют военные силы на Ближний Восток, пока [американский президент Дональд] Трамп рассматривает возможность удара по Ирану», — указано в сообщении.

В Белом доме рассказали об интересе Трампа к Ирану

Прежде официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп вместе со своей командой пристально наблюдают за тем, что происходит в Иране на фоне массовых протестов. По ее словам, администрация США сейчас рассматривает все возможные варианты развития событий.