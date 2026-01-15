Глава управы Белгорода погиб в зоне проведения СВО

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о гибели в зоне проведения СВО главы управы №10 департамента по развитию городских территорий Алексея Везенцева.

В своём Telegram-канале Демидов напомнил, что Везенцев отправился в зону СВО полгода назад.

«Он ушёл на передовую так же, как и работал — без лишних слов, по зову долга», — подчеркнул мэр.

Демидов также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В октябре прошлого года ветеран с позывным Юрист Константин Головин рассказал, что бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб на СВО.