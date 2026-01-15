В армии Ирака заявили, что не позволят воевать с их территории

Ирак не позволит использовать свою территорию, воздушное пространство или территориальные воды для ведения военных действий против какой-либо страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя главнокомандующего вооруженными силами Ирака Сабаха ан-Науман.

По его словам, из-за развивающейся эскалации и угроз безопасности и стабильности Ирака важно выразить твердую и принципиальную позиция против использования своей территории, воздушного пространства или территориальных вод в качестве плацдарма для военных действий, направленных против какого-либо государства.

"Ирак полностью привержен тому, чтобы не допустить превращения своей территории в арену для угроз безопасности всем соседним странам региона или втягивания в конфликты, не отвечающие интересам его народа", - добавил он.

Ан-Науман призвал проявлять сдержанность, отдавать приоритет контактам, избегать эскалации, а также работать над разрешением способ с помощью дипломатии.

12 января стало известно, что страны Евросоюза обсуждают внесение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список "террористических организаций".

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.