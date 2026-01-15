США начали возвращать авиацию и сотрудников на базу в Катаре

Американские военные самолеты постепенно возвращаются на военную базу США Аль-Удейд в Катаре. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Аль-Удейд является крупнейшей американской военной базой на Ближнем Востоке, на ней размещено около 10 тыс.военнослужащих.

В среду, 14 января, ряд сотрудников базы получил приказ о передислокации. Также объект покинули транспортные самолеты и заправщики KC-135 Stratotanker .

«Самолеты США, которые вывели с Аль-Удейд в среду, постепенно возвращаются на базу. Некоторым представителям персонала, которым в среду дали указание покинуть базу, также разрешили вернуться», — уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что в начале января президент США Дональд Трамп пообещал нанести удары по Ирану и сместить руководство страны. В ответ Тегеран пригрозил атаковать ключевые американские базы на Ближнем Востоке.

Британия эвакуирует часть военных с авиабазы в Катаре на фоне эскалации

Позже стало известно, что американский лидер пообещал отказаться от ударов по Ирану и призвал иранскую сторону воздержаться от атак.