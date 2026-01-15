Польша передаст Украине партию истребителей МиГ-29

Польша примет решение о передаче Украине до девяти истребителей МиГ-29. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Павел Залевский.

© CC BY 2.0 / Geoff Moore /

Чиновник не назвал точное количество самолетов, отметив, что их «должно быть до девяти экземпляров».

В настоящее время стороны ведут технические переговоры о логистике и условиях передачи.

Это будет не первая подобная поставка. Ранее, в 2023 году, Польша совместно со Словакией уже передала Украине 14 истребителей этого типа.