Над Белгородской и Курской областями за четыре часа сбили 10 украинских БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"15 января т. г. в период с 12:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 БПЛА - над территорией Белгородской области и 3 БПЛА - над территорией Курской области", - сообщили в военном ведомстве.