Новый министр обороны Украины Михаил Федоров во время выступления в Верховной раде обнародовал шокирующие данные о состоянии дел в ВСУ. Как пишет CNN, это стало первым официальным заявлением властей страны о плохом положении дел в армии.

Комментарии Федорова стали официальным подтверждением давно ходивших слухов о низком моральном духе в украинских войсках.

Ситуация на фронте для ВСУ остаётся крайне сложной. Российская армия имеет значительное превосходство в численности и огневой мощи, что создаёт критическое давление на украинскую оборону.

Как сообщает телеканал, заявление министра обнажило истинное плачевное состояние ВСУ, о котором ранее открыто не говорилось.

Недавно Федоров заявлял, что в розыске по линии военкоматов находятся около 2 млн человек. Кроме того, примерно 200 тысяч военнослужащих ВСУ самовольно покинули свои части.