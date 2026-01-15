Американское издание The New York Times сообщает о критическом переломе в общественных настроениях на Украине. На фоне самой суровой зимы за все время конфликта и тотального разрушения энергетической инфраструктуры жители страны готовы пойти на территориальные уступки, лишь бы прекратить боевые действия.

Репортеры отмечают, что российские удары, погрузившие Киев в темноту и холод, достигли своей цели: призывы отдать Донбасс звучат всё громче даже от семей солдат ВСУ.

«Матери сыновей, которые сейчас в армии, говорят прямо: давайте отдадим им Донбасс, чтобы люди не умирали и нас не бомбили», — приводит издание слова 23-летнего киевского юриста Владимира Дородко, который вынужден спать в пуховике в собственной квартире.

Он добавил, что многие устали и трудности заставляют людей утверждать, что конфликт следует прекратить даже ценой таких жертв, как территориальная уступка Донбасса.

«Россия усилила кампанию по выводу из строя систем отопления и электроснабжения. Эти атаки призваны подорвать моральный дух населения и оказать давление на правительство, чтобы заставить его пойти на уступки в мирных переговорах, посредником в которых выступает администрация Трампа», — констатируют авторы материала.

Напомним, что ранее Дональд Трамп дал понять, что именно Владимир Зеленский своей неуступчивой позицией является главным препятствием на пути к миру.