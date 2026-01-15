Прапорщик российской армии починил пусковую установку РСЗО под огнем ВСУ

Гвардии прапорщик Российской армии Анатолий Черняк починил пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) под огнем ВСУ. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

Описанный пресс-службой эпизод — контрбатарейная борьба, в ходе которой российским реактивщикам противостояли украинские артиллеристы. Когда одна из пусковых установок дивизиона из-за интенсивной стрельбы вышла из строя, Черняк — он служит в должности техника — вызвался исправить поломку.

Прапорщик починил пусковую установку прямо во время боя. Сразу после этого боевая машина продолжила стрельбу. Это позволило выполнить поставленную подразделению задачу, отметили в Минобороны.

Ранее стало известно о подвиге бойца СВО с позывным Люк, который преодолел четыре километра с девятью осколками в ногах. Перед этим он попал под удар украинского беспилотника.